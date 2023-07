Hyara Flor: sogro da vítima muda versão e diz que outro filho atirou

O pai do marido de Hyara Flor gravou um vídeo em que afirma que o tiro que matou a adolescente de 14 anos foi disparado de forma acidental por outro filho dele, cunhado da vítima. Principal suspeito da morte da cigana, o esposo da vítima, que também é menor de idade, foi apreendido nesta quarta-feira (26). O homem, que foi apreendido por 45 dias nesta quarta-feira (26), comentou em um vídeo publicado em uma rede social que o outro adolescente estava manuseando a arma quando o tiro foi disparado e atingiu Hyara, morta em Guaratinga, no extremo Sul da Bahia.

“Ele não tem nada a ver com esse caso, não, gente. A perícia tem que mostrar a verdade para a Polícia Federal. O fato que aconteceu foi que meu filho e cunhado de Hyara, estava brincando com a arma e teve um disparo acidental", disse no vídeo.

O adolescente suspeito do crime foi localizado em Vila Velha, no Espírito Santo, após fugir da cidade com a família. Por ser menor de idade, foi encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei.