Adolescente suspeito de matar Hyara Flor será transferido para a Bahia

Hyara Flor Santos Alves foi morta com um tiro. Crédito: Reprodução

O adolescente de 14 anos suspeito de matar a cigana Hyara Flor será transferido de Vila Velha, Espírito Santo, onde foi apreendido, para a Bahia, confirmou nesta quinta-feira (27) a Polícia Civil. A adolescente, que também tinha 14 anos, foi morta em Guaratinga no dia 6 desse mês e o marido dela fugiu no mesmo dia. Ele foi localizado e apreendido ontem, pela Polícia Federal.



O período de apreensão inicial determinado pela Justiça é de 45 dias. A Polícia Civil informou que ainda não há data prevista para que o suspeito seja recambiado para o estado.

Depois da apreensão do adolescente, o pai dele gravou um vídeo dizendo que foi o outro filho, cunhado da vítima, o responsável pelo disparo que matou a cigana. Segundo Júnior Silva Alves, o tiro foi acidental. "Ele (o adolescente apreendido) não tem nada a ver com esse caso. A perícia tem que mostrar a verdade para a Polícia Federal", diz ele. "O fato que aconteceu foi meu filho e cunhado de Hyara estava brincando com a arma e teve um disparo acidental".

Ainda na gravação, o pai do suspeito comentou que ainda ama Hyara Flor, mesmo após a morte e toda a situação que cerca a família.

“Eu amo a minha nora Hyara, era como se fosse minha filha. Estão jogando para o lado errado, pessoal, vocês têm que ouvir minha versão e a Justiça vai mostrar a verdade para vocês”.

Ainda na fase de buscas, uma testemunha afirmou ter visto, ao chegar ao local do crime, o adolescente apreendido ainda com a arma na mão, ao lado da vítima. Por esse e outros depoimentos é que a Justiça considerou que havia "indícios suficientes de autoria" e expediu o mandado de apreensão contra o suspeito, que estava foragido desde o dia do crime.

O adolescente apreendido nessa quarta (2) foi localizado na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, após fugir da cidade com a família. Por ser menor de idade, foi encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei daquele estado.

O menor está sendo investigado por ato análogo a feminicídio. A internação é provisória e improrrogável, conforme decisão judicial do último dia 15. Nessa mesma decisão, foi determinado que o adolescente deveria ser entregue, após a apreensão, em uma unidade de Guaratinga, onde o crime ocorreu.

Hyara foi atingida no queixo, na casa onde morava com o marido. Ela e o menor eram recém-casados.