JUSTIÇA

Caso Menino Joel: morte de estudante por PMs no Nordeste é denunciado em evento da ONU

A morte do menino Joel da Conceição Castro, de 10 anos , ocorrido há 13 anos no Nordeste de Amaralina, e outros óbitos de jovens e adolescentes em ações policiais em Salvador foram denunciados na Organização das Nações Unidas (ONU). Um dossiê do Instituto Odara, com 17 casos foi entregue na 3ª sessão do Fórum Permanente de Afrodescendentes, entre os dias 16 e 19 deste mês, em Genebra, na Suíça.

O documento foi apresentado no painel sobre tema: "Quem vai pagar a conta? A reparação quanto ao extermínio das infâncias e juventudes negras do Brasil". Além da denúncia, o Odora recomendou a desmilitarização (que seja adotada outro modelo de segurança, que não seja a guerra), um tribunal, onde o Brasil seria réu pelo racismo institucional, para reparar a sociedade por crimes contra população negra e indígena, além de um fundo monetário das nações unidas voltado para o tema de reparação.

Joel estava em sua casa, e se preparava para dormir, quando a bala disparada pelo ex-soldado, que na época ainda fazia parta da corporação, invadiu o quarto e atingiu o menino na cabeça - há época, o então militar confessou o disparo quando PMs da 40 CIPM faziam uma operação na regão. A denúncia aconteceu a menos de 20 dias do júri popular, onde sentarão no banco dos réus o ex-soldado e um tenente da 40ª CIMP, que, segundo denúncia do Ministério Público do Estado (MPBA), estava no momento do tiro.