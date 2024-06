Casos de dengue crescem mais de 650% em um ano na Bahia

Até o dia 1º de junho deste ano, a Bahia já identificou 213.156 casos prováveis de dengue. O número é 655,6% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 28.210. As informações foram divulgadas pela Secretaria do Estado da Bahia (Sesab), através do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses (COE).