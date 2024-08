POPULAÇÃO

Ceará vai ultrapassar Pernambuco, mas Bahia seguirá como mais populoso do Nordeste

O Ceará deve passar Pernambuco e se tornar o segundo estado mais populoso do Nordeste em 2058. Segundo as Projeções de População do IBGE com dados do Censo Demográfico 2022, divulgadas nesta quinta-feira (22), a Bahia deve continuar como o estado mais populoso, mas também verá seu crescimento populacional desacelerar.