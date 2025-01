SAIBA COMO RECUPERAR

Cerca de 250 celulares recuperados são devolvidos em mais uma fase da Operação Mobile

Delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, dra. Heloísa Brito, reforça a necessidade de registrar o boletim de ocorrência

A delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, dra. Heloísa Brito, reforçou a necessidade de registrar o boletim de ocorrência. “O registro é o primeiro passo para que possamos agir. Quando o número do IMEI é registrado no boletim, as chances de localizar e recuperar o celular aumentam. É uma ferramenta essencial para que as vítimas recebam seus bens de volta e para que possamos prevenir essa prática criminosa”, disse.