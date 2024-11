FITNESS

Cerca de 65% dos usuários de academias ao ar livre em Salvador são mulheres

Cidade tem 15 mil usuários regulares

Desde que as academias ao ar livre começaram a ser implementadas nos bairros de Salvador, a partir de junho deste ano, 15 mil usuários se cadastraram para poder usar os equipamentos de musculação disponibilizados pela prefeitura. Cerca de 65% desse público foi composto por mulheres, que são as que mais fazem atividades físicas na cidade, segundo o secretário Júnior Magalhães, titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

“Nós temos um número maior de mulheres na população porque elas se cuidam mais, fazem preventivo, enquanto os homens só agem quando estão com o pé na cova, infelizmente. Elas são ativas, estão ocupando todos os espaços e a academia pública é um deles”, reiterou o secretário.

Ivonete Sampaio, 57 anos, é frequentadora regular das academias ao ar livre. Além da musculação, ela consegue encontrar tempo para o jiu-jitsu e judô, e celebrou a abertura de uma academia ao ar livre perto de casa, no bairro de Narandiba. “É muito importante não só para mim, mas para todos os moradores. Pretendo me inscrever na academia para aperfeiçoar meus treinos e é maravilhoso porque não vou precisar pagar. É tudo de graça, o que vai possibilitar que as pessoas daqui, que são de baixa renda e precisam, consigam se exercitar”, disse.