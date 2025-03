É A BAHIA

Chef baiano ganha programa de culinária com sobremesa de cacau

Manoel Franklin é natural de Ilhéus

O chef baiano Manoel Franklin, de 24 anos, foi o grande vencedor do primeiro episódio da nova temporada do programa Que Seja Doce (GNT). O tema da competição foi Doces em Risco de Extinção: Cacau. Ele, que começou na gastronomia vendendo doces nas ruas de Ilhéus, do sul da Bahia, é dono de uma empresa de buffet. >