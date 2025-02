CONTAMINAÇÃO

Chocolate amargo e cacau apresentam níveis perigosos de chumbo e cádmio, alerta estudo

Pesquisadores apontam que produtos estão contaminados, trazendo sérios riscos à saúde

Embora o chumbo e o cádmio sejam elementos naturais presentes no solo, o uso excessivo de fertilizantes e a poluição industrial contribuem para níveis mais altos desses metais em algumas áreas agrícolas. O estudo apontou que, apesar de cultivados em terrenos com menos pesticidas, as versões orgânicas do chocolate amargo também mostraram níveis elevados desses contaminantes.>