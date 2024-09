ÁGUA

Chesf reduz vazão da usina baiana de Sobradinho

A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) reduziu, a partir desta segunda-feira (9), a vazão de saída no reservatório da usina hidrelétrica de Sobradinho, no norte do estado. Com isso, o volume de água liberado por segundo na barragem foi ajustado para os meses de setembro e outubro.