DOBRO DO ESPERADO

Chuvas em Salvador já chegaram a 735 milímetros em abril, aponta Codesal

O volume de chuvas registrado em abril na cidade já é o maior dos últimos 30 anos

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 16:46

Antes mesmo de acabar o mês, já choveu mais que o dobro do que o esperado em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

As fortes chuvas em Salvador já chegaram a 735 milímetros neste mês de abril, apontam dados da Defesa Civil (Codesal) atualizados nesta quarta-feira (24), após mais uma manhã chuvosa na capital baiana. Diante deste cenário, a Prefeitura intensificou as ações para mitigar os efeitos, realizando vistorias, recuperações de infraestrutura, limpeza, manutenção urbana e apoio às famílias que moram próximas a áreas de risco.

O volume de chuvas registrado em abril na cidade já é o maior dos últimos 30 anos. Só para se ter uma ideia, a média histórica deste período é de 284,9 milímetros. Ou seja, antes mesmo de acabar o mês, já choveu mais que o dobro do que o esperado. Os maiores acumulados de chuva em 12 horas na capital baiana, dados atualizados às 10h30, foram registrados no Saboeiro (82,2mm), Cabula-19BC (78,4mm), Boca do Rio - Centro de Convenções(77,2mm), Imbui (75mm74,1mm) e Cabula (74,1mm).

“Neste mês de abril, Salvador vem demonstrando como é uma cidade mais resiliente e mais preparada para os efeitos das chuvas do que no passado. Apesar do volume histórico de chuvas, o maior dos últimos 30 anos, não temos registrado eventos graves, que causam prejuízos materiais de grande porte ou levam risco à vida das pessoas. Essa é a nossa maior preocupação desde sempre, proteger os soteropolitanos”, disse o diretor da Codesal, Sosthenes Macedo.

A Codesal emitiu alerta para a continuidade de chuvas moderadas a fortes, com risco de deslizamento de terra e alagamentos. Devido a atuação de um sistema de baixa pressão na atmosfera, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas a fortes, a qualquer hora do dia.

“Todas as nossas equipes estão mobilizadas em toda a cidade para mitigar os problemas ocasionados pelas chuvas. Temos registros de ocorrências e estamos atuando nelas para auxiliar e proteger a população, principalmente aquelas que moram próximas a áreas de risco. Estamos atentos, uma vez que a chuva deve continuar”, completou Sosthenes Macedo.