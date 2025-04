CALOR

Cidade baiana bate 38°C e registra segunda maior temperatura do Brasil

Município mais quente do país bateu 40°C

Uma cidade baiana registrou 38,4°C nas últimas 24h e teve a segunda maior temperatura do Brasil. Ibotirama, no Vale do São Francisco, fica atrás apenas de São João do Piauí (PI), que bateu 40°C. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >