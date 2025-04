CALOR

Cidade baiana registra a maior temperatura do Brasil pelo segundo dia seguido

Município já tinha ficado no topo do ranking em março

Pelo segundo dia consecutivo, Ibotirama, cidade baiana localizada na região do Vale do São Francisco, registrou a maior temperatura do Brasil. Os termômetros registraram 38.7 ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima registrada entre as cidades brasileiras na quarta-feira (2). No dia anterior, a maior temperatura foi 37.5 ºC.>