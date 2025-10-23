Acesse sua conta
Cidade mais fria da Bahia bate 12°C

Registro é das últimas 24h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 06:31

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

O município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou 12.5°C, segundo registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura foi a menor do estado nas últimas 24h. 

Em seguida, aparecem Lençóis, com 13.5ºC, Morro do Chapéiu, 13.7°C, e Senhor do Bonfim (16°C). A queda na temperatura é resultado de uma frente fria que chegou ao estado no incío da semana e só deve perder força nesta quinta-feira (23). 

Salvador bateu 20.4°C. A Defesa Civil (Codesal) informou que, até esta quinta-feira (23), há 90% de chance de chuva para a capital baiana. Para sexta-feira (24) e sábado (25), a previsão é de céu nublado com precipitações a qualquer hora do dia. No domingo (26), a probabilidade cai para 20%, com temperaturas variando entre 22°C e 30°C.

Memes de Frio em Salvador

Frio em Salvador por Prefeitura de Salvador
Frio em Salvador por Prefeitura de Salvador
Frio em Salvador por Prefeitura de Salvador
Frio em Salvador por Prefeitura de Salvador
Frio em Salvador por Prefeitura de Salvador
1 de 5
Frio em Salvador por Prefeitura de Salvador

Ainda há alerta laranja - significa perigo - para cidades do Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Região Metropolitana de Salvador e Sul Baiano. Há previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

No Brasil, as mais baixas temperaturas foram em Maria da Fé (MG), com 3.6°C, Nova Friburgo (RJ) e Pico do Couto (RJ), ambos com 4°C. 

