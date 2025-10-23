BAIXAS TEMPERATURAS

Cidade mais fria da Bahia bate 12°C

Registro é das últimas 24h

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 06:31

Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

O município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou 12.5°C, segundo registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura foi a menor do estado nas últimas 24h.

Em seguida, aparecem Lençóis, com 13.5ºC, Morro do Chapéiu, 13.7°C, e Senhor do Bonfim (16°C). A queda na temperatura é resultado de uma frente fria que chegou ao estado no incío da semana e só deve perder força nesta quinta-feira (23).

Salvador bateu 20.4°C. A Defesa Civil (Codesal) informou que, até esta quinta-feira (23), há 90% de chance de chuva para a capital baiana. Para sexta-feira (24) e sábado (25), a previsão é de céu nublado com precipitações a qualquer hora do dia. No domingo (26), a probabilidade cai para 20%, com temperaturas variando entre 22°C e 30°C.

Ainda há alerta laranja - significa perigo - para cidades do Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Região Metropolitana de Salvador e Sul Baiano. Há previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

No Brasil, as mais baixas temperaturas foram em Maria da Fé (MG), com 3.6°C, Nova Friburgo (RJ) e Pico do Couto (RJ), ambos com 4°C.