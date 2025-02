OPORTUNIDADE

Ciee abre mais de 600 vagas na Bahia; saiba como participar

Inscrições acontecem nesta quinta (20)

Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 08:08

Maratona do Ciee tem mais de 22 mil vagas de estágio e aprendizagem Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, inicia nesta quinta-feira (20) a Maratona de Vagas, com oferta de 662 vagas na Bahia. Há oportunidades de estágio, programa de aprendizagem e vagas oriundas de processos seletivos públicos.>

As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administração, Direito, Marketing, Contabilidade, Construção Civil, Tecnologia e Comunicação Social. Já em Aprendizagem, os cursos de capacitação com maior volume de vagas são Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção. >

Como participar?

A ação é gratuita. Para se candidatar às vagas, o jovem deve comparecer a um dos mais de 90 postos de atendimento que vão funcionar durante a maratona. A ação ocorre entre as 9h e 15h.>

Antes de se dirigir ao local, os interessados devem acessar a página do Ciee para encontrar a unidade mais próxima de sua residência. Para construir o perfil pessoal, é recomendado que os jovens tenham em mãos um comprovante de residência (que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos), além de RG e CPF. >

A iniciativa também conta com especialistas do Ciee para tirar dúvidas e localizar as vagas que melhor se encaixam no perfil do jovem ou estudante. >