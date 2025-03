SUSTO

Cilindro de ar-condicionado explode em hospital de Feira de Santana

Ninguém ficou ferido

O cilindro de gás refrigerante de um dos aparelhos de ar-condicionado do Hospital Mater Dei Emec, em Feira de Santana, sofreu uma explosão, manhã desta segunda-feira (17). A brigada foi acionada por volta do meio-dia e não houve registro de feridos no incidente. >