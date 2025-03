CRIME

Jovem de 25 anos é morto em Salvador; namorada é a principal suspeita

Leonardo dos Santos Brito foi assassinado com golpe de faca

Um jovem de 25 anos morreu após ser esfaqueado na rua Édson Arantes, no bairro Calabetão, em Salvador. Leonardo dos Santos Brito foi morto na madrugada deste domingo (17), em frente a casa onde morava com a mãe. A principal suspeita do crime é a companheira de Leonardo, que é procurada pela polícia. >