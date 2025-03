COLISÃO

PM morre em acidente causado por motorista que fugia de blitz na Ilha de Itaparica

As vítimas morreram no local; helicóptero da PM pousa na rodovia para socorro

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de março de 2025 às 17:25

O cabo Robson Oliveira Bezerra de Freitas morreu no acidente Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um acidente de trânsito terminou com duas pessoas mortas na Ilha de Itaparica. A colisão entre dois carros ocorreu na manhã desta segunda-feira (17), durante a tentativa de fuga de uma blitz que ocorria na BA-001. O veículo em fuga bateu de frente com o que era conduzido pelo cabo da Polícia Militar, lotado no 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável por atender a região de Vera Cruz.>

As duas vítimas foram identificadas como Caíque Ferreira Barbosa, 24 anos, e o PM Robson Oliveira Bezerra de Freitas, 47 anos. Segundo informações da Polícia Civil (PC), o acidente foi registrado na altura do Km 28, da rodovia BA-001, conhecida como Ponte do Funil. >

"Segundo o relato da ocorrência, Caíque conduzia um veículo no sentido Nazaré quando, ao avistar uma blitz à frente, fez uma manobra na contramão e colidiu frontalmente com o carro dirigido por Robson", comunicou a PC, em nota. Um dos veículos chegou a capotar e foi parar no matagal, ao lado da pista.>

O helicóptero da PM desceu na rodovia para o socorro. Caíque e Robson chegaram a receber atendimento médico por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a morte de ambos foi constatada ainda no local do acidente, segundo a PC. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a retirada dos corpos para realização dos laudos periciais. >