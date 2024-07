CONFIRA RESULTADO

Cinco apostas de Salvador faturam até R$ 20 mil na Quina

Um bolão com 10 pessoas acertou a quadra da Quina, sorteada na segunda-feira (22), e vai faturar R$ 20 mil. O grupo jogou em uma loteria na Boca do Rio e, se o prêmio for dividido igualmente, cada um receberá R$ 2 mil.

Ao todo, cinco apostas baianas acertaram quatro dos cinco números sorteados no jogo. Além do bolão, quatro apostas simples vão ganhar o prêmio. O valor, no entanto, será menor devido à quantidade de dezenas apostadas no sorteio. Estes apostadores jogaram cinco números e receberão R$5.143,58.