SANTO AMARO

Cinco jovens são mortos pela PM no Recôncavo Baiano

Cinco jovens foram mortos durante uma troca de tiros com policiais militares da Rondesp Recôncavo e da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na noite desta quinta-feira (26), no bairro do Polivalente, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. De acordo com informações da PM, o grupo se preparava para entrar em confronto com rivais de outra organização criminosa.