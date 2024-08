MADRE DE DEUS

Cinco suspeitos de envolvimento em homicídio de jovem na RMS são presos

Prisão foi efetuada momentos após execução do jovem

Quatro homens e uma mulher foram preso em flagrante nesta terça-feira (27), em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo a polícia, os cinco presos são suspeitos do crime de homicídio.

O crime em questão é o assassinato de Joilton de Jesus Neri Junior, de 18 anos, ocorrido na Rua do Cemitério, no centro do município da RMS.