CRIME

Suspeito preso por tráfico durante live recebeu liberdade provisória há três meses

Ítalo teve duas prisões em flagrante por tráfico nos últimos nove meses em Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 17:00

Ítalo Silva Rocha, o Gão, foi preso durante live Crédito: Reprodução

Preso em flagrante por tráfico durante uma live na noite de segunda-feira (26), no bairro do Uruguai, em Salvador, Ítalo Silva Rocha, mais conhecido como ‘Gão’, estava em liberdade há três meses. O suspeito estava preso preventivamente até o mês de maio após ser preso em flagrante, também por tráfico, em dezembro do ano passado. Na ocasião, ele estava em posse de cocaína e maconha, de acordo com informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), as quais a reportagem teve acesso.

Gão chegou a ser denunciado pelo crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) em junho, a partir do inquérito policial que explicou a prisão do suspeito no fim do ano passado. Segundo o inquérito, no dia 1º de dezembro de 2023. por volta das 21h30, três equipes da Rondesp passavam pela Rua Rosalvo Barbosa Romeu, na Vila Rui Barbosa, quando disparos foram ouvidos.

Trecho do processo explica prisão de Gão em dezembro Crédito: Reprodução

Ainda de acordo com o inquérito, os PMs foram recebidos a tiros por alguns suspeitos e revidaram, fazendo com que eles fugissem. “Os agentes saíram em perseguição, conseguindo deter em flagrante delito o ora denunciado, que trazia consigo uma mochila contendo uma balança de precisão, três aparelhos celulares, 24 trouxinhas de ervas esverdeadas análogas a maconha, 207 pinos plásticos contendo uma substância em pó na cor branca”, informa o relatório do inquérito.

As substâncias foram submetidas a exame químico e laboratorial e apresentaram resultados positivos para maconha e cocaína. Nessa segunda-feira (26), de acordo com a Polícia Civil, Gão foi preso com cocaína e crack. Com ele, foi encontrada uma bolsa contendo 169 pinos de cocaína, uma pedra de crack e uma balança de precisão. Ainda segundo a ocorrência, o suspeito estava usando tornozeleira eletrônica”, informou a PC, explicando que ação foi realizada por uma equipe da Rondesp.

Preso no dia 1º dezembro de 2023, Gão passou por audiência de custódia dois dias depois por conta do crime. Na ocasião, o juiz plantonista decidiu converter a prisão flagrante em preventiva. “Tal conclusão, inclusive, decorre da própria existência de mandado de prisão em aberto relacionado a fatos graves, ratificando, pois, a imprescindibilidade de resguardo à ordem pública”, escreveu nos autos do processo contra o suspeito. O motivo do mandado, porém, não foi localizado pela reportagem.

Seis meses depois, porém, outro juiz decidiu pelo relaxamento da prisão. "Não se evidencia, no presente momento, ser a custódia cautelar medida necessária e proporcional ao caso concreto, bem como não há evidências no processo, que induzem a conclusão de que o acusado, causará transtornos à ordem pública ou obstruirá a justiça, se posto em liberdade", escreveu.