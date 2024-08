VIOLÊNCIA

Mulher que fez live durante prisão do namorado teve irmão executado em 2023

Gabriel Hamed, de 19 anos, foi morto após perseguição no bairro do Uruguai

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 13:20

Bruna Ferreira, durante live, e Gabriel Hamed Ferreira, morto em 2023 Crédito: Reprodução

Bruna Ferreira, mulher que fez uma live com o namorado e os dois filhos enquanto o companheiro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (26), no Uruguai, em Salvador teve o irmão executado em 2023. O caso foi registrado em julho, nas ruas do mesmo bairro, quando Gabriel Hamed Ferreira Rodrigues, de 19 anos, foi perseguido por um carro e atingido por vários disparos na Rua Jequitibá.

Na época, a reportagem foi até o local do crime e ouviu um morador que preferiu não dizer o nome por medo, mas garantiu que a vítima estava tentando fugir quando foi parada por um carro branco de modelo não identificado. "Ele veio correndo com um carro branco atrás. Foi perseguido e, bem na esquina, conseguiram fechar ele. Nessa hora, começaram a atirar", lembrou ele no local que tinha marcas de sangue.

Procurada para responder sobre o caso, a PM-BA informou um dia após o crime que agentes da 17° CIPM foram ao local e confirmaram o caso, mas não encontraram a vítima na área. "A guarnição foi informada que a vítima tinha sido socorrida por populares e levada à Upa do bairro", informa. Mesmo socorrido, Gabriel acabou não resistindo aos ferimentos provocados pelas balas, morrendo na unidade.

O pai de Gabriel, o servidor Geovane Rodrigues afirmou, na época, não saber o que poderia ter motivado a perseguição e execução do filho. “Meu filho nunca andou com negócio de droga, beber, era um menino caseiro. Bem criado, bem cuidado. Estudou no colégio militar, estava aí agora perto d trabalhar. Aí vem essa fatalidade. Um miserável desses tira a vida do meu filho sem mais nem menos”, declarou o pai.

Gabriel foi perseguido por cerca de 400 metros, visto que seus executores o abordaram na Rua Jornalista Nilson França, onde ele morava. No entanto, o jovem fugiu, sendo alcançado apenas na Rua Jequitibá. Ele não tinha histórico criminal e nem conflitos conhecidos por familiares. Na época, estava com Bruna, que esperava o segundo filho de Gão, suspeito preso durante a live feita durante a noite dessa segunda.