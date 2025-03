CELEBRAÇÃO FEMININA

Cine Imperial tem sessão gratuita do filme 'Ainda Estou Aqui' neste sábado (8)

Iniciativa do cinema do Shopping Center Lapa é exclusiva para mulheres

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Cine Imperial, do Shopping Center Lapa, realiza neste sábado (08), às 12h, uma sessão especial gratuita do premiado "Ainda Estou Aqui”, exclusivamente para mulheres. >

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional e com duas indicações aos prêmios de Melhor Filme e de Melhor Atriz para Fernanda Torres, “Ainda estou aqui” é um filme de Walter Salles inspirado no livro homônimo publicado em 2015 pelo jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva. O longa conta a história vivida pelo autor e sua família durante a ditadura militar brasileira iniciada em 1964.>

Marcelo é filho do engenheiro e político Rubens Paiva, no filme interpretado por Selton Mello, desaparecido após ser levado por militares. A mãe do escritor, Eunice Paiva, papel dividido por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro no longa-metragem, inicia então uma busca incessante pelo companheiro, nunca encontrado. >