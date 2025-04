HOMENAGEADO

Cineasta Sérgio Machado participa de sessão de novo filme em Salvador

Exibição do documentário ‘A Bahia me fez Assim’ acontece nesta sexta (4), no 20º Panorama Internacional Coisa de Cinema

Monique Lobo

Publicado em 4 de abril de 2025 às 16:27

O cineasta Sérgio Machado e a cantora e atriz Larissa Luz Crédito: Manuela Cavadas/Divulgação

O cineasta baiano Sérgio Machado participa da sessão de exibição de ‘A Bahia me fez Assim’ (2025), documentário dirigido por ele, no 20º Panorama Internacional Coisa de Cinema, nesta sexta-feira (4), às 18h, no Cine Glauber Rocha. Machado é homenageado com uma mostra de documentários no evento. >

O filme, que tem estreia prevista para novembro, é uma parceria entre o Canal Curta e a produtora baiana Janela do Mundo que conta com direção musical de Alê Siqueira. ‘A Bahia me fez Assim’ apresenta um panorama da música produzida na Bahia, a partir de encontros musicais e seus processos criativos.>

O documentário traz artistas contemporâneos da música baiana - Rachel Reis, Afrocidade, Iuri Passos, Larissa Luz, ÀTTOOXXÁ, Ganhadeiras de Itapuã, Yayá Muxima, Tiganá Santana, Ilê Aiyê, Ivan Sacerdote, Orkestra Rumpilezz, Coletivo Rumpilezzinho, Xênia França e Melly - que aceitaram o desafio de regravar, em apenas um dia, autores como Assis Valente, João Gilberto, Raul Seixas, Letieres Leite, Xisto Bahia, Galvão e Moraes Moreira.>

A elaboração das faixas é permeada por diálogos entre os músicos e depoimentos sobre cultura, ancestralidade, música e sua relação com o povo baiano. Entre cabos, equipamentos e instrumentos necessários em um estúdio de gravação, as câmeras conseguem captar a beleza desses encontros através de performances musicais carismáticas e espontâneas.>