CONCORRE AO OSCAR

Cinema exibe 'Emília Pérez' de graça em Salvador

Sessão gratuita será no sábado (15)

Esther Morais

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 16:45

Cena do filme ‘Emília Pérez’ Crédito: Reprodução digital | PARIS FILMES

O Cine Glauber Rocha, em Salvador, anunciou uma sessão gratuita para o filme “Emilia Pérez”, indicado ao Oscar e concorrente direto do brasileiro “Ainda Estou Aqui”. A exibição será no sábado (15), às 17h30, e é exclusiva para professores cadastrados no site Escola no Cinema. >

O filme acompanha Rita (Zoe Saldaña), advogada de um grande escritório que está mais interessada em libertar os criminosos do que em levá-los à justiça. Certo dia, ela recebe uma inesperada proposta: o líder do cartel, Manitas (Karla Sofia Gascón), a contrata para ajudá-lo a se retirar de seu negócio e realizar um plano que vem preparando secretamente há anos: tornar-se a mulher que ele sempre sonhou ser. A trama é livremente adaptada do romance "Ecoute" de Boris Razon. >

O longa, no entanto, tem recebido diversas críticas e foi denunciado por xenofobia, uma vez que retrata um enredo mexicano, mas a maior parte do elenco é estrangeiro - inclusive a direção é francesa. Nos comentários do anúncio da exibição, os cinéfilos brincam: “Nem de graça [vou assistir”, “Ainda está muito caro”, “O hate [ódio, em inglês] gratuito nos professores”. >