CORRIDA DO OSCAR

Após ser criticada por diretor de Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón deixa campanha do filme

Atriz falou que espera que seu "silêncio" permita que a obra seja apreciada

"Após a entrevista do Jacques [Audiard, diretor do filme], que eu entendo, decidi, pelo filme, pelo Jacques, pelo elenco, pela incrível equipe, pela bela aventura que todos tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si, esperando que o meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é, uma bela ode ao amor e à diferença. Peço sinceras desculpas a todos que foram magoados no caminho", escreveu a atriz em uma postagem no seu perfil do Instagram.>