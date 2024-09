ENCONTRO

CNseg e Sindseg promovem evento do setor segurador em Salvador

Encontro terá a presença de especialistas do mercado apresentando dados regionais

Da Redação

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 10:30

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), em parceria com o Sindicato das Seguradoras nos estados da Bahia, Sergipe e do Tocantins (SindSeg BA/TO/SE), realiza no dia 26 de setembro, em Salvador (BA) o Encontro Setorial das Seguradoras. Esta é a segunda edição do evento, que é voltado para profissionais seguradores, assessores e líderes do mercado de seguros.

O evento contará com a presença do presidente da CNseg, Dyogo Oliveira. O executivo e ex-ministro do Planejamento vai apresentar um panorama do mercado baiano, com dados e perspectivas da indústria regional e nacional.

Segundo o presidente do Sindseg BA/SE/TO, Paulo Cézar Souza Martins, o encontro com a presença de lideranças regionais e nacionais do setor demonstra a importância da região para o mercado de seguros e suas potencialidades para o desenvolvimento socioeconômico da localidade.

“Estreamos este formato em 2022, e agora, em sua nova edição, ampliamos o alcance ao envolver não apenas corretores e seguradoras, mas também jornalistas, garantindo que a relevância do seguro seja destacada para toda a sociedade”, destaca Paulo César.

Serviço

O que: Encontro Setorial das Seguradoras

Quando: 26 de setembro, a partir de 8h30