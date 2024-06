GOLPES DE FACA

Cobrador é esfaqueado por colega após briga em ônibus em Salvador

Um cobrador de ônibus foi esfaqueado por um colega de trabalho no último sábado (15), perto da Estação Pirajá, em Salvador, após uma discussão.

Segundo reportagem da TV Bahia, a briga começou porque um dos homens pediu para o outro abrir a porta de desembarque do ônibus, para entrar no coletivo. O cobrador que estava dentro do veículo negou o pedido e disse que só abriria a entrada quando o motorista voltasse para o ônibus - ele havia saído para ir ao banheiro.