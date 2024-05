Idoso de 76 anos é esfaqueado em Mussurunga

Um idoso foi vítima de um ataque com arma branca no bairro de Mussurunga. O crime aconteceu no último domingo (27). Segundo informações do boletim da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Kleber dos Santos de Jesus e tem 76 anos.