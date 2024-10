POLICIAIS TRANSFERIDOS

Com a Caatinga em Salvador, prefeitos e moradores temem pela segurança no interior

O interior da Bahia viu sua força policial ser enfraquecida no combate à criminalidade, nesta terça-feira (22), após 120 agentes da Polícia Militar serem deslocados para atuar em Salvador. Com a transferência dos policiais, prefeitos e moradores temem o impacto que a medida pode ter na segurança local.

Atual gestor de Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado, Colbert Martins afirma que a medida é surpreendente e indica que a criminalidade está fora do controle da Secretaria de Segurança Pública (SSP). "Salvador tem quatro milhões de habitantes. Onze milhões de pessoas vivem no interior do estado. Esses policiais foram treinados para atuar em ambientes de Caatinga, não em áreas de praia. Você desfalca o interior, enquanto o crime organizado, que não retirou ninguém do interior, provavelmente está se fortalecendo", declara.