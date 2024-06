POLÍTICA

Com cinco facções instaladas na Bahia, Jerônimo diz que 'crime organizado não vai se criar' no estado

As principais facções criminosas que atuam no estado são: Bonde do Maluco (BDM), Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP), Katiara e Bonde do Ajeita

Da Redação

Publicado em 23 de junho de 2024 às 18:07

Governador Jerônimo Rodrigues Crédito: Paula Fróes/Correio

Com cinco facções criminosas instaladas no estado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse, durante entrevista coletiva, que “o crime organizado na Bahia não vai se criar, não vai se fortalecer”. A declaração ocorreu após o Atlas da Violência apontar que, no ano de 2022, foi em cinco cidades baianas que ocorreram o maior número de assassinatos no País.

O governador afirmou ainda que os índices de violência têm caído na Bahia. “Vocês têm acompanhado os dados de 2022, e eu peço que comparem com 2023 e também observem a redução de casos já em 2024. Se alguém tem interesse em ficar falando coisas que não deveria, paciência. Nós vamos continuar trabalhando, mas eu afirmo que o crime organizado na Bahia não vai se criar, não vai se fortalecer”, declarou Jerônimo, na última quinta-feira (20), durante evento em Feira de Santana.

As principais facções criminosas que atuam na Bahia são: Bonde do Maluco (BDM), Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP), Katiara e Bonde do Ajeita. O governador disse ainda que tem determinado operações policiais para combater o crime.