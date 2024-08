CIRCO

Com entrada gratuita, festival celebra arte circense em Salvador neste domingo

Na tarde do próximo domingo (11), grande ocupação cultural com oficinas circenses, uma feira gastronômica e de artesanato, ocupará o Circo Picolino, em Pituaçu, a partir das 15h. A entrada da festividade é gratuita e contará com tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais), para que todos possam ter uma experiência enriquecedora e inclusiva. A festividade contará com a musicalidade de Amadeu Alves e o espetáculo circense 'Tempo Rei', com artistas que já passaram pelo picadeiro.