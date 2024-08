CULTURA E LITERATURA

Flipelô: Vitor Andrade, Kátia Borges e Saulo Dourado falam de selo baiano em mesa da P55 Edição

Mesa vai ocorrer dia 10 de agosto, na Praça Tereza Batista, Pelourinho

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 12:36

Vitor Andrade, Kátia Borges e Saulo Dourado Crédito: Divulgação

Reunindo autores publicados e em fase de lançamento pela editora soteropolitana P55 Edição, o bate-papo “Cartas Bahianas: uma coleção com mais de 50 livros" acontece neste sábado (10), às 18h, na Praça Tereza Batista, dentro da programação da Festa Literária Internacional do Pelourinho.

O evento na Flipelô 2024, dedicado à “Coleção Cartas Bahianas” da P55, representa um marco importante para a cena literária do estado e nacional. Com mais de 50 livros lançados, a coleção se tornou uma referência na promoção e valorização da literatura contemporânea produzida na Bahia.

O público terá a oportunidade de explorar as vozes frescas e vibrantes dos autores, representando a diversidade de estilos e temas que a coleção abraça. Além disso, o encontro proporcionará uma imersão na história e no propósito do selo, que oferece um espaço vital para os escritores emergentes expressarem suas narrativas e perspectivas pessoais. Com autores já consolidados, como Kátia Borges, e outros entrando no cenário literário, como Vitor Andrade, o evento não apenas celebra o talento local, mas também destaca a importância de iniciativas editoriais que fomentam a diversidade e a originalidade na literatura contemporânea.

Kátia Borges é autora de seis livros, entre eles “Uma balada para Janis” (2009), “Escorpião Amarelo” (2012) e “São Selvagem” (2014) lançados pela P55, além de ter poemas incluídos em diversas coletâneas e ser semifinalista ao Jabuti 2021 com o livro “A teoria da felicidade” (Editora Patuá). Saulo Dourado venceu prêmios literários em Portugal e colaborou com o caderno A Tardinha, do Jornal A Tarde, de 2010 a 2017.

Publicou os livros de crônicas “Mailon, o cão que late para o espelho” (2016) e “Super-heróis lavam louça?” (2019), e os livros de contos “O autor do leão” (2017) e “O borbulhar do gênio”, além das novelas juvenis “Os garotos além da trilha” (2020) e “Amar é uma conexão discada” (2017). Vitor Andrade foi finalista do Festival de Poesia de Lisboa (2023) com o poema “Travessia”, e é autor presente nas antologias “Poesia Agora” (Editora Trevo, 2022), “Poesia Livre 2023” (Vivara Editora Nacional, 2023) e “A vida é mais tempo alegre do que triste” (Helvetia Éditions, 2023), livro do Festival de Poesia de Lisboa.