Com estoque em estado crítico, Hemoba pede doações de sangue

O banco de sangue do Hospital Geral Roberto Santos está com estoque crítico

O banco de sangue do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, está com estoque crítico. O estoque de sangue O negativo e de O positivo está “zerado”. Diante da situação, o Hemoba faz um apelo à população para doar sangue e reabastecer os estoques da unidade.

“Não temos nenhuma bolsa e a maioria dos pacientes do HGRS precisa desses tipos de sangue”, relata a coordenadora do serviço, Tatiara Veloso.

O Hemoba informou que quem puder doar deve se dirigir à unidade de coleta da instituição, localizada no subsolo do Hospital Geral Roberto Santos, rua Direita do Saboeiro, no bairro do Cabula.