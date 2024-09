SAÚDE

Com investimento de R$ 300 milhões, Bahia ganhará 165 novas UBSs

O estado da Bahia receberá a instalação de 165 novas Unidades Básica de Saúde (UBSs), com investimento de R$ 317,8 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), destinados ao Ministério da Saúde (MS). As novas unidades chegam após 10 anos sem atualizações projetuais nos estabelecimentos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS). Os Projetos de Arquitetura e Engenharia da Unidade Básica de Saúde – UBS Porte 1 serão destinados à construção de 1.800 unidades e terão um investimento de R$ 4,2 bilhões em todo o país.

Desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar que incluiu arquitetos, engenheiros e especialistas da pasta, os projetos incorporam serviços assistenciais avançados, como: a criação da sala de amamentação em cada UBS, espaços coletivos internos e externos que valorizam as práticas coletivas integrativas, complementares e comunitárias; atendimento a mulheres em situação de violência com a criação das Salas Lilás; salas de medicação em conformidade com as normas sanitárias; consultórios de atendimento individualizado com acessibilidade; ampla sala de vacinação, dentre outras estruturas.