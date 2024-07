MOBILIDADE E TRANSPORTE

Com investimento de US$ 94 milhões, Salvador deve ganhar 100 novos ônibus elétricos

Cidade terá ainda novos terminais de recarga dos veículos

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de julho de 2024 às 18:37

Ônibus elétricos Crédito: Betto Jr./Secom PMS

Salvador passará a contar com até 100 novos ônibus elétricos em sua frota e terá novos terminais de recarga para esses veículos na cidade. A iniciativa será viabilizada com financiamento já aprovado pelo Banco Mundial, na ordem de US$ 94 milhões, e busca prosseguir com a estratégia do município de modernizar o sistema de transporte público.

Nesta semana, representantes da instituição financeira internacional e da Secretaria de Mobilidade (Semob) se reunirão por três dias para discutir como será desenvolvido o projeto de eletrificação da frota de ônibus da capital baiana. Esta é a primeira missão do Banco Mundial, dentre uma série de outros encontros que ocorrerão com a administração municipal, após a aprovação do financiamento junto à Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) do governo federal.

Após a conclusão de todo o rito processual, a expectativa é que os entes assinem contrato para liberação do recurso no prazo de seis a oito meses. Com o investimento, a cidade contará com veículos que funcionam com energia limpa para incrementar o sistema BRT Salvador. Além disso, a ideia é construir um segundo eletroterminal em área pública da cidade no Vale dos Barris – cujo projeto está em fase final de elaboração – e mais um terceiro em local a ser definido. A primeira estrutura do tipo foi construída ao lado da Estação Rodoviária.

“A nossa prioridade é melhorar o sistema de transporte público coletivo da cidade. O Brasil todo passa por uma crise nesse setor, e isso é constatado pelo próprio Banco Mundial, que é especialista em transporte público e acompanha outras cidades do país. A renovação da nossa frota foi muito prejudicada pela pandemia. No entanto, a gente vem, desde 2021, mantendo esse compromisso”, explicou o titular da Semob, Fabrizzio Muller.

Atualmente, Salvador é a terceira cidade brasileira com o maior número de veículos elétricos em circulação, somando oito ônibus que utilizam baterias recarregáveis rodando nas linhas do BRT. Com as futuras aquisições, o objetivo é alçar a cidade para a segunda colocação, atrás apenas de São Paulo.