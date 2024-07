OPERAÇÃO

BRT de Salvador tem horário de funcionamento ampliado; confira

A linha B4 do BRT terá seu horário de funcionamento ampliado a partir deste sábado (06). A linha, que está na última fase da operação assistida, passará a circular diariamente das 6h às 20h. A B4 atende o trecho 2 do BRT, circulando entre as estações da Lapa e Pituba.