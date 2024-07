COMÉRCIO

Com maquininhas, comerciantes não têm vendas impactadas por apagão cibernético

Bancos apresentam instabilidade em aplicativos e PIX desde a noite de quinta-feira (18)

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 11:44

Maquininhas são opção em meio a apagão cibernético Crédito: Redação/CORREIO

O apagão cibernético, que provocou instabilidade em bancos e fez clientes do Bradesco irem às agências realizar operações simples, não afeta o comércio de rua na manhã desta sexta-feira (19). Na Avenida Sete, no Centro e na Joana Angélica, a reportagem ouviu comerciantes que contam com as maquininhas nos poucos casos em que clientes enfrentam problema para pagar.

Caso, por exemplo, de Silvana Santos, 35 anos, que vende frutas na feira da Joana Angélica. "Desde de manhã, só uma cliente teve problema para pagar com o PIX dela do Bradesco. Tentou uns minutos e nem conseguia entrar no APP. Porém, depois de desistir, ela passou na máquina mesmo", conta a feirante.

No Bradesco, além do problema com o aplicativo, há uma queda de sistema por conta do apagão que afeta os serviços nas agências. A única exceção é o autoatendimento, onde clientes do banco conseguem realizar saques, depósitos, transferências e solicitar extratos.

Há clientes de outros bancos que passam por problemas no aplicativo e, em consequência, no pagamento por PIX. De início, além do Bradesco, os bancos PAN, Next e Neon. Ambulantes, porém, relatam dificuldades dos clientes do Nubank para realizar transações por PIX.

Márcio Barbosa, 24, vende películas para telas de celular e contou que ficou 10 minutos esperando o cliente efetuar o pagamento de uma película. "Ele queria pagar no PIX, mas o Nubank estava com instabilidade. Por conta da taxa, insistiu por um tempo, mas não conseguiu e acabou pagando na maquininha", conta.