Com programação diversificada, terceira edição do 'Arraiá da Vila' deve reunir três mil pessoas na Vila Laura

A terceira edição do Arraiá da Vila promete mobilizar e encantar a comunidade de Vila Laura. A festa acontecerá neste sábado (15), de junho, das 15h às 22h, na praça da Paróquia Jesus de Nazaré, localizada na rua Dr. Mário Rego dos Santos.

Com uma programação diversificada, o evento inclui a Expo Arraiá, uma feirinha com 20 barracas de produtos típicos do São João e artesanato, além de barracas de alimentação e bares.