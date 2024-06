Ilê Aiyê promove arraiá solidário na Senzala do Barro Preto

O clima junino vai invadir a Senzala do Barro Preto, no Curuzu, durante mais uma edição do tradicional Arraiá do bloco afro Ilê Aiyê, no próximo domingo (16), a partir das 15h. O Arr’Aiyê promete uma celebração rítmica com a música popular nordestina, incluindo arrasta-pé, forró e samba. Desta vez, a entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será enviado para ajudar o Programa Bahia Sem Fome.