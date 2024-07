OPORTUNIDADE

Com salários de até R$ 12,8 mil, prefeitura de cidade baiana abre inscrições para concurso público

Provas acontecem no dia 20 de outubro

Publicado em 24 de julho de 2024 às 20:05

Juazeiro Crédito: Divulgação

O concurso público para a prefeitura de Juazeiro, no norte do estado, está com inscrições abertas até o próximo dia 06 de setembro. São 233 vagas mais cadastro reserva, de nível superior, médio e fundamental, com salários de até R$ 12,8 mil. As inscrições são feitas através da internet. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na última sexta-feira (19).

As provas objetivas acontecem no dia 20 de outubro (domingo), sendo no turno da manhã as provas de nível fundamental e médio e pela tarde de nível superior.

As taxas de inscrição são de R$ 145 para vagas do nível superior, R$ 120 para o técnico, R$ 110 para o médio e R$ 90 para o fundamental. Há reserva de vagas para pessoas negras e com deficiência, sendo respectivamente 30% e 5% do total geral das ofertas.

Confira os cargos disponíveis:

> Nível Superior

Administrador

Analista ambiental, de folha de pagamento e de sistemas

Arquiteto e Urbanista

Arquivista

Assistente social

Bibliotecário

Biólogo

Bioquímico

Contador

Educador Físico

Enfermeiro

Enfermeiro do trabalho e obstetra

Engenheiro agrônomo, civil, de minas, de segurança do trabalho, eletricista e florestal

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta respiratório

Fonoaudiólogo

Médico anestesista, auditor, do trabalho, emergencista, neurologista, neuropediatra, obstetra, pediatra, PSF, psiquiatra, radiologista e veterinário

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

Sanitarista

Terapeuta ocupacional



> Nível Médio

Agente de administração

Auxiliar técnico social

Cadista

Condutor socorrista

Entrevistador social

Fiscal de postura

Guarda vidas

Mãe social

Operador de rádio

Redutor de danos

Secretário escolar



> Nível Fundamental

Agente de segurança escolar

Auxiliar de creche

Auxiliar operacional