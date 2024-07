OPORTUNIDADE

Prefeitura baiana abre concurso com salários de até R$ 10 mil; confira vagas

A prefeitura de Buerarema, no sul da Bahia, abriu inscrições para concurso público que oferece 100 vagas e salários de até R$ 10 mil. Interessados poderão se inscrever até 25 de julho no site da Getsêmani Projeto, Consultoria e Ensino Ltda, empresa organizadora do certame (link abaixo). As oportunidades são para candidatos no nível fundamental, médio, técnico e superior.