Concurso da Câmara de Juazeiro tem salários de até R$ 5,2 mil; veja como se candidatar

São 38 vagas imediatas para oito diferentes cargos

Da Redação

Publicado em 16 de julho de 2024 às 19:32

Juazeiro Crédito: Divulgação

A temporada de concursos públicos da Bahia ganhou mais uma oportunidade na lista. A Câmara Municipal de Juazeiro, no norte do estado, está com inscrições abertas até o dia 12 de agosto. Os salários chegam até R$ 5.204,00. A jornada é de 40 horas semanais.

As vagas são para nível médio e superior, sendo a taxa de inscrição, respectivamente, R$120 e R$140. As candidaturas podem ser realizadas através da internet [clique aqui]. A prova objetiva acontece no dia 20 de outubro.

São 96 para contratação imediata e cadastro de reserva. As 38 vagas imediatas são para os seguintes cargos: auxiliar administrativo (18), almoxarife (3), redator de atas (2), motorista (3), técnico em recursos humanos (4), técnico em controle interno (2), técnico em contabilidade (3) e contador (3). Há ainda a formação do cadastro de reserva, com 58 vagas no total.

Outras oportunidades: São Francisco do Conde

A Prefeitura de São Francisco do Conde, no recôncavo baiano, está com inscrições abertas para concurso público para procurador adjunto e técnico administrativo. São 20 vagas efetivas para cadastro de reserva.

No total, as vagas estão divididas em 11 vagas para Técnico Administrativo e 1 para Procurador Adjunto. Os salários variam entre R$ 2.085,70 e R$ 9.269,78, com carga horária de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições estão abertas, via internet, até o dia 21 de julho, custando entre R$ 70 e R$ 85. A prova objetiva acontece no dia 8 de setembro de 2024.

Outras oportunidades: Vitória da Conquista

Já a Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, está com 168 vagas efetivas e de cadastro de reserva para 20 cargos. Com jornadas variando entre 20 e 40 horas semanais, os salários estão entre R$ 1.412,00 a R$ 6.730,13.