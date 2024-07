OPORTUNIDADE

Com salários de até R$ 9 mil, Bahia tem mais dois concursos públicos abertos

Inscrições foram prorrogadas até o dia 21 de julho

Publicado em 12 de julho de 2024 às 18:51

São Francisco do Conde

A Prefeitura de São Francisco do Conde, no recôncavo baiano, está com inscrições abertas para concurso público para procurador adjunto e técnico administrativo. São 20 vagas efetivas para cadastro de reserva.

No total, as vagas estão divididas em 11 vagas para Técnico Administrativo e 1 para Procurador Adjunto. Os salários variam entre R$ 2.085,70 e R$ 9.269,78, com carga horária de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições estão abertas, via internet, até o dia 21 de julho, custando entre R$ 70 e R$ 85. A prova objetiva acontece no dia 8 de setembro de 2024.

Vitória da Conquista

Já a Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, está com 168 vagas efetivas e de cadastro de reserva.

As vagas são para Agente de Combate às Endemias (5); Fiscal Sanitário (1); Auxiliar de Saúde Bucal (8); Laboratorista (2); Agente Comunitário de Saúde (111); Engenheiro Sanitarista (2); Farmacêutico (5); Farmacêutico Bioquímico (1); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (2); Nutricionista (2); Odontólogo: Cirurgião Clínico (15); Terapeuta Ocupacional (1); Médico Clínico (3); Médico Cirurgião Pediátrico (1); Médico Auditor (1); Médico - Medicina do Trabalho (2); Médico Neurologista (1); Médico Neurologista Pediátrico (1); Médico Regulador (1).

Com jornadas variando entre 20 e 40 horas semanais, os salários estão entre R$ 1.412,00 a R$ 6.730,13.