OPORTUNIDADE

Prefeitura no oeste da Bahia abre mais de mil vagas com salários de até R$ 8 mil

A prefeitura de Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, abriu inscrições para um concurso público com mais de mil vagas de emprego e salários de até R$ 8 mil. A data limite para se inscrever é 24 de julho.

O preenchimento dos cargos efetivos será para formação de Arquiteto; Assistente Social; Assistente Social da Educação; Auditor Fiscal; Biomédico; Bioquímico; Cirurgião-Dentista; Educador Físico; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico (todas as especialidades); Médico Veterinário; Nutricionista; Procurador Jurídico; Professor; Professor(a) Quilombola; Psicólogo; Psicopedagogo; Sanitarista e Terapeuta Ocupacional.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site do Ibam - responsável pelo certame -, localizar o link do Concurso Público do Município de Bom Jesus da Lapa/BA - Ed. 01/2024, clicar em "Cargos disponíveis" e escolher o cargo para o qual deseja realizar a inscrição. Logo em seguida, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e, antes de confirmar a inscrição, conferir todos os dados.