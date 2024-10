INSEGURANÇA

Comando Vermelho em carro branco leva terror ao Subúrbio: quatro já morreram

Execuções ocorreram em Itacaranha e Alto da Terezinha

Bruno Wendel

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 09:00

Quatro já morreram em três dias após ataque do CV no Subúrbio Crédito: Divulgação

Em um intervalo de três dias, integrantes do Comando Vermelho do Alto da Terezinha já mataram quatro pessoas em regiões próximas no Subúrbio. Segundo testemunhas, nas duas ações, os traficantes usaram um Onix branco. O caso mais recente aconteceu em São João do Cabrito, na madrugada desta sexta (4).

As vítimas estavam em um bar, na Rua dos Ferroviários, quando o veículo chegou e dele desceram três, que começaram a atirar. Emerson Silva santos, de 36 anos, e Marlison Ferreira da Silva morreram no local. Já Rodrigo Silva dos Prazeres foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde morreu. Pelo menos um deles faria parte do Bonde do Maluco.

Coincidência ou não, no dia 1º, um Onix branco foi usado na execução de um rapaz, chamado Felipe, na região do Campo da Lagoa. A vítima era apontada com ligação com o BDM.