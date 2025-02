FOLIA

'Começou com uma boa ação': conheça os moradores que fazem o próprio Carnaval em Salvador

Longe dos circuitos tradicionais, eles mobilizam vizinhos e parentes

Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 05:45

Banho de Mar à Fantasia acontece no domingo (23), na Ladeira da Preguiça Crédito: Daniel Bagdeve/Divulgação

Há sete anos, quatro amigos tiveram uma ideia: fazer um evento beneficente para arrecadar doações para uma instituição social. Uma creche localizada na Vila Laura, em Salvador, foi a escolhida. A festa seria realizada antes do Carnaval, com fanfarras e abadás. A folia cresceu com o passar dos anos, chegando a receber cerca de 1 mil foliões. Assim surgiu o Sagarela, bloco que atrai famílias e agita o bairro. >

Os anos passaram, o público cresceu, mas a missão continua a mesma: ajudar o próximo. Na edição deste ano, o abadás são trocados por duas latas de leite em pó, que serão doadas para o Hospital Martagão Gesteira. "Nós buscamos patrocinadores para custear as despesas do bloco, e trocamos as camisas por doações. A meta desse ano é conseguir 1 mil latas", conta José Ricardo, um dos fundadores da agremiação. >

O bloco tem parceria com um mercado do bairro, onde o leite pode ser comprado e trocado por um "vale-abadá". "Nosso público é família, temos pessoas de todas as idades e, especialmente crianças", completa José. Os blocos alternativos ao circuito tradicional de Carnaval são opções para quem procura diversão para os mais novos. >

"Nosso bloco não tem corda. Mas colocamos uma ala só para as crianças, depois de pedidos do público. Nosso maior objetivo é fazer um trabalho social", diz o fundador. Do outro lado da cidade, no Alto do Cabrito, moradores também fazem a própria folia. Lá, a festa acontece depois do período oficial do Carnaval. >

Assim como boa parte dos blocos alternativos, a Ressaca das Cabritas surgiu por acaso. Em 2003, Arnaldo Castro, que vivia no bairro, não conseguiu curtir o Carnaval porque estava trabalhando. No fim de semana seguinte, decidiu aproveitar a folga para reunir os amigos e vizinhos. Arnaldo faleceu em 2018, mas o filho e a sobrinha derem continuidade à tradição. >

"Muitas pessoas não pulam mais Carnaval no circuito oficial e ficam esperando o nosso desfile para brincar um pouco. Nosso bairro é tranquilo, não temos problemas de violência, e o público é família", diz Lidiane Castro, sobrinha do fundador. A festa cresceu e, neste ano, diferentes blocos vão desfilar nos dias 15 (sábado) e 16 (domingo) de março. Mais de 1,2 mil pessoas são esperadas na Ressaca das Cabritas, que tem abadás vendidos por R$ 75. >

No domingo (16), a programação no bairro tem início com um bloco infantil. "Nós vemos as famílias se divertindo com as crianças. Depois, os mais jovens chegam e tudo ocorre de forma tranquila. Todo mundo se conhece, e a festa é muito animada", completa Lidiane. >

Os bloquinhos não convencionais surgem a partir de necessidades dos próprios moradores. Seja o desejo de reunir os amigos, falta de espaço para brincar na pipoca ou medo da violência. O objetivo não é ver de perto artistas famosos ou gastar com uma noite em algum camarote. O que vale é curtir com os conhecidos e aproveitar a festa. >

Por vezes, a vida se impõem, e o que começa com uma resenha de amigos, cresce de forma inesperada. É o caso do Movimento Cultural Palhaços do Rio Vermelho, que completa 15 anos em 2025. O grupo surgiu em 1984, quando 25 pessoas, entre familiares e amigos, saíram na Avenida Sete de Setembro. >

Em pouco tempo, o número de foliões ultrapassou 100 pessoas. "Para se ter uma ideia, enchemos uma banheira de mil litros com cervejas e preparamos 20 kg de sarapatel. Foi quando eu disse 'é hora de parar', porque era muita gente", contou a fundadora Lúcia Menezes, em entrevista anterior ao CORREIO. >

A partir de 2011, os moradores do Rio Vermelho decidiram manter a festa no bairro de uma vez por todas. Neste ano, a festa acontece a partir das 19h, no sábado (15). A saída das fanfarras acontece da quadra da Paciência com destino à rua Fonte do Boi. Confira abaixo outros blocos que vão agitar bairros de Salvador fora do circuito oficial.

Programação de blocos alternativos

Sagalera da Vila Laura >

Quando: 15 de fevereiro >

O bloco desfila na Vila Laura, no sábado (15). A concentração será às 16h, na Rua Inhuma. O abadá poder ser trocado por duas latas de leite que serão doadas para o Hospital Martagão Gesteira. A troca é feita no bar Luz Marina e no depósito Saideira. A folia será comandada pela banda Sagalera, com repertórios de marchinhas tradicionais. São esperados 1 mil foliões. >

Aperta que Dá, no Costa Azul>

Quando: 16 de fevereiro>

Com apresentação de bandas e fanfarras, o bloco é o único open bar do Costa Azul. O trajeto do desfile é de 3,5 km, percorrendo as ruas do bairro e encerrando no Parque Costa Azul. O abadá custa R$ 130, com direito a água, refrigerante e cerveja. A opção de R$ 155 dá direito, além das bebidas, a uma refeição no final da festa. A concentração está marcada para às 10 horas. >

Lavagem da Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho >

Quando: 20 de fevereiro >

A primeira edição da Lavagem da Fundação Casa de Jorge Amado acontece na quinta-feira (20), a partir das 18 horas, no Pelourinho. O evento gratuito contará com a lavagem da escadaria do prédio da instituição cultural pelas baianas do Centro Histórico, apresentação de grupos de fanfarras e do musical de rua ‘Bloco Amados de Jorge’,>

Chupeta Doce, no Dois de Julho >

Quando: 21 de fevereiro>

A concentração está marcada para às 18 horas, no Largo Dois de Julho, na sexta-feira (21). A festa será comandada por Chico Gomes e é gratuita. >

Bloco da Resenha, na Pituba >

Quando: 22 de fevereiro>

O bloco vai animar a Pituba, a partir das 14 horas do sábado (22). A concentração do bloco acontece na rua Pará. Os ingressos custam R$ 120 e estão no segundo lote. >

De Hoje a Oito, no Santo Antônio Além do Carmo>

Quando: 22 de fevereiro >

O bloco mais famoso do bairro desfila a partir das 10 horas, no largo do Santo Antônio Além do Carmo. São esperados cerca de 20 mil foliões. >

Banho de Mar à Fantasia, na ladeira da Preguiça>

Quando: 23 de fevereiro>

Um dos eventos mais queridos do pré-Carnaval de Salvador, o Banho de Mar à Fantasia, acontece no domingo (23), a partir das 9 horas da manhã. Desde cedo, milhares de foliões se concentram entre a ladeira da Preguiça e a praia de mesmo nome. Sambaiana e Hiran estão entre as atrações que vão se apresentar no palco principal. >

Os Toalhas, no Nordeste de Amaralina>

Quando: 28 de fevereiro>

O bloco desfila no Circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina. A atração que vai animar os foliões é O Kannalha, a partir das 13 horas. As fantasias são vendidas por R$ 120. >

Ressaca das Cabritas, no Alto do Cabrito >

Quando: 15 e 16 de março>