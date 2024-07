OLHOS D'AGUA

Conceição Evaristo participa de desfile de moda em Salvador

A estilista baiana radicada em São Paulo Mônica Anjos apresenta, no próximo dia 13 de julho, às 18h, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador, a coleção “Olhos D’Água”, inspirada na obra de Conceição Evaristo, imortal pela Academia de Letras de Minas Gerais.

O desfile, que contará com várias personalidades, incluindo a própria homenageada, será uma prévia do que Mônica Anjos apresenta, no dia 29 de julho, na Casa de Criadores, projeto do qual a marca participa desde 2020. Em 2024, a plataforma de tendências segue reforçando sua função de valorizar a moda autoral brasileira e novos talentos.