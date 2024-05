AÇÃO AFIRMATIVA

Concurso Beleza Black 2024 chega à final em Salvador

Vencedores garantem contrato de agenciamento

Da Redação

Publicado em 27 de maio de 2024 às 13:54

Concurso Beleza Black 2024 Crédito: Alain Zamrini

A edição 2024 do Concurso Beleza Black chega à final no sábado (1º) a partir das 19h, no Teatro da Cidade na Paralela, em Salvador, e vai premiar os vencedores com até R$ 1 mil. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Cada uma das três categorias (Teen, Juvenil e Adulto) terá um casal vencedor. Na categoria Adulto, a premiação individual é de R$1 mil em produtos. As categorias Teen e Juvenil recebem R$500 em produtos. De acordo com a organização do evento, os vencedores garantem contrato de agenciamento por um ano para trabalhos futuros.

Os finalistas, que passaram por um treinamento de três meses, representam bairros de Salvador ou municípios da Bahia, sendo julgados com trajes de banho e um desfile casual com peças autorais, produzidas por cada candidato.

O júri é composto por nove jurados, formadores de opinião e profissionais da área de moda, fotografia, estética, a jornalista Naiara Oliveira, produtores, atores, atrizes e Ex-Beleza Blacks, onde serão os responsáveis pela escolha dos vencedores da noite. Esse ano no corpo de jurados a presença do Ator Breno da Matta (O Pastor Livia da novela Renascer).

Sobre o concurso

O concurso apresenta aos convidados uma história de resistência e terá um desfile coreógrafico que leva a assinatura e direção artística do Coordenador Pepê Santos.

Mostrando aos seus convidados toda história e resistência desse grande evento, o Beleza Black, que acontece há 27 anos com realização da agência One Models Bahia e direção de André Menegry, surgiu como parte de ações afirmativas para a comunidade negra valorizando a cultura e a beleza afrodescendente.

Os candidatos passam por um período de três meses de ensaios, treinamentos e workshop, com didática de passarela, postura, andamento e o funcionamento sobre mercado de moda e publicidade. Além de levantar a autoestima e empoderar jovens, o concurso, descobre e lança talentos no mercado nacional e internacional, como: Augusto Rocha (Modelo / Mahamundra), Breno da Mata (Ator), Gisele Moraes (Modelo Internacional), Priscila Santiago (Miss Bahia 2013), Gabriel Pitta (Modelo), Marcelo Lima (Modelo), Lucas Evangelista (Modelo), Sophia Laura (Modelo Internacional), Santt (Modelo Way Model), Carlos Cruz (Modelo / Influencer) dentre outros.